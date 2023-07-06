РИА Новости: пленный солдат ВСУ из "Кракена"* назвал своё подразделение "элитным мясом" Буданова

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский военный из нацбатальона "Кракен"* Андрей Приходько, оказавшийся в российском плену, счёл своё подразделение "элитным мясом" главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

Фото: Министерство обороны Украины

Он пояснил, что такая характеристика батальона распространена среди его товарищей. По словам солдата, Киев разными способами пытается доказать в соцсетях, что "Кракен"* — это элитное подразделение.

"А по факту — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим, так сказать", — отметил Приходько, беседуя с корреспондентом РИА Новости.

Как пояснил военный, "Кракен"* должен был заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью, но сейчас батальон задействован прежде всего в штурмах. Пленный добавил, что руководители подразделения заинтересованы в самопиаре, поэтому они часто выкладывают в Сеть "красивые видео" боевых действий, снятые на камеру GoPro.

Ранее сообщалось, что участник нацбата "Кракен"* Приходько до начала спецоперации профессионально занимался боксом. Он является мастером спорта и чемпионом Украины.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.