Украинский военный из нацбатальона "Кракен"* Андрей Приходько, оказавшийся в российском плену, счёл своё подразделение "элитным мясом" главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
Он пояснил, что такая характеристика батальона распространена среди его товарищей. По словам солдата, Киев разными способами пытается доказать в соцсетях, что "Кракен"* — это элитное подразделение.
"А по факту — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим, так сказать", — отметил Приходько, беседуя с корреспондентом РИА Новости.
Как пояснил военный, "Кракен"* должен был заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью, но сейчас батальон задействован прежде всего в штурмах. Пленный добавил, что руководители подразделения заинтересованы в самопиаре, поэтому они часто выкладывают в Сеть "красивые видео" боевых действий, снятые на камеру GoPro.
Ранее сообщалось, что участник нацбата "Кракен"* Приходько до начала спецоперации профессионально занимался боксом. Он является мастером спорта и чемпионом Украины.
* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
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