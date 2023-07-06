Заместитель руководителя управления Росгвардии по ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ВС Украины прошлые сутки очень активно задействовали авиацию почти на всех направлениях.
На отдельных участках линии боевого соприкосновения войска киевского режима смогли овладеть рядом позиций в ходе пресловутого "ползучего" наступления, однако эти незначительные успехи стоили им серьёзных потерь.
Ходаковский отметил, что в результате активных боевых действий на Запорожском направлении ряд частей ВСУ был выведен для дополнительного снабжения и подготовки. Сковывает возможности противника и ожидание наступления российской армии с севера.
Ходаковский сообщил, что в ряде районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей Украина начала эвакуировать местных жителей. Она также готовится к отключению сотовой сети и наращивает оборонительный потенциал.
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