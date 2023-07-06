Потери ВСУ на разных участках фронта превосходят российские в 10–30 раз

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потери бандформирований Украины на различных участках фронта превосходят потери ВС РФ в 10-30 раз.

Фото: rusvesna.su

Это заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"На разных участках соотношение потерь где-то один к десяти, а где-то один к тридцати", — в эфире "Соловьёв Live" отметил ополченец.

В Москве он посетил военный госпиталь им. Вишневского, где на данный момент находятся девять бойцов из Донбасса. Пушилин пообщался с солдатами и выяснял, чем им ещё можно помочь.

Ранее врио республики сообщил, что Клещеевка полностью находится под контролем армии РФ. Но на этом направлении пока весьма напряжённая обстановка, подытожил он.

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