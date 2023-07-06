СВС: комбат ВС Украины рассказал о разгроме всего подразделения за один бой

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир одного из батальонов вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал, как за один бой было разгромлено всё его подразделение. Интервью с украинским военным опубликовало канадское издание CBC.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

По словам офицера, потери были очень большими: сто человек из 420 были ранены и убиты в одном боестолкновении с российскими войсками. В их числе были и лучшие из солдат, отметил комбат.

Он добавил, что до сих пор подразделение от урона никак не оправится. И заявил, что пополнение сейчас готовится из обученных в ускоренном темпе призывников, которые сразу заменить опытных бойцов не смогут.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ продали одну целую британскую ракету Storm Shadow российским военным.

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