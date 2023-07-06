Мясорубка на Лиманском направлении: "Отважные" сдерживают натиск врага

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О настоящей мясорубке на Лиманском направлении сообщает Telegram-канал "Работайте, братья!" и отмечает, как группировка "Отважные" сдерживают натиск бандформирований ВСУ.

Фото: Всероссийское казачье общество

Четыре националиста из десантно-штурмовой бригады армии Украины сдались в плен.

В районе Нововодяного, Невского, Торского и Белогоровки разведчики ВС РФ обнаружеили четыреВ районе н. п. Нововодяное, Невское, Торское и Белогоровка разведгруппами обнаружены 4 ДРГ. В ходе стрелкового боя боевики уничтожены четыре диверсанта. Они уничтожены в ходе стрелкового боя.

В районе Белогоровки зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М1" сбил два беспилотных аппарата самолётного типа. У Макеевки бойцы российских подразделений отразили атаку бронегруппы 66-й отдельной механизированной бригады.

В районе Торского бандеровцы при поддержке БМП из 125-й отдельной бригады теробороны атаковали наши опорные пункты. Огнём артиллеристов России противник был ликвидирован.

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