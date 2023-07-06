Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вице-президент АТР Мктрчян: путь в Крым через новые регионы лежит через пробки
Проблемы с зубами приводят к уменьшению мозга
Полковник ВС США Макгрегор: страны НАТО планируют вторжение на Украину
Соскин о денацификации Краматорска, Сум и Львова: "Пробили здорово и точно!"
Учёные из Китая изобрели способ борьбы раковыми бактериями
Болгарский священник предал анафеме кортеж Зеленского в Софии
Украина подала совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
Как избавиться от тли на даче неординарными способами
В Ставропольском крае женщина взяла кредит на 5 млн рублей и перевела мошеннику

Мясорубка на Лиманском направлении: "Отважные" сдерживают натиск врага

1:13
Силовые структуры

О настоящей мясорубке на Лиманском направлении сообщает Telegram-канал "Работайте, братья!" и отмечает, как группировка "Отважные" сдерживают натиск бандформирований ВСУ.

Мясорубка на Лиманском направлении: "Отважные" сдерживают натиск врага
Фото: Всероссийское казачье общество

Четыре националиста из десантно-штурмовой бригады армии Украины сдались в плен.

В районе Нововодяного, Невского, Торского и Белогоровки разведчики ВС РФ обнаружеили четыреВ районе н. п. Нововодяное, Невское, Торское и Белогоровка разведгруппами обнаружены 4 ДРГ. В ходе стрелкового боя боевики уничтожены четыре диверсанта. Они уничтожены в ходе стрелкового боя.

В районе Белогоровки зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М1" сбил два беспилотных аппарата самолётного типа. У Макеевки бойцы российских подразделений отразили атаку бронегруппы 66-й отдельной механизированной бригады.

В районе Торского бандеровцы при поддержке БМП из 125-й отдельной бригады теробороны атаковали наши опорные пункты. Огнём артиллеристов России противник был ликвидирован.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Враг ликует, в России попытка госпереворота - прямая трансляция
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Полковник Эдуард Басурин заявил о тяжёлой ситуации под Артёмовском
"Берховку придётся оставить без боя": Басурин описал ситуацию под Артёмовском
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
На пляже в Анапе остались только стоячие места
Пойдут, откуда не ждали: ВС Украины выбрали новую цель
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Последние материалы
В Ставропольском крае женщина взяла кредит на 5 млн рублей и перевела мошеннику
Зеленский взбесился из-за "пророссийской" позиции президента Болгарии
Мясорубка на Лиманском направлении: "Отважные" сдерживают натиск врага
ООН разрешила выброс радиоактивной воды с "Фукусимы" в Тихий океан
Защита теплицы: учёные создали дрона-убийцу насекомых
Экономист Николаев объяснил, как быть со сбережениями на фоне обвала рубля
93-летняя звезда "Тихого Дона" Людмила Хитяева назвала причину смерти единственного сына
Экономист объяснил, почему Минфину выгодно евро по 100 рублей, а россиянам — нет
СВС: комбат ВС Украины рассказал о разгроме всего подразделения за один бой
Врач-нарколог рассказала, почему человеку хочется курить после распития алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников