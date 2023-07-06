Полковник ВС США Макгрегор: страны НАТО планируют вторжение на Украину

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник армии США в отставке и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал уверенность, что члены блока НАТО планируют ввести войска на территорию Украины. Он отметил в эфире YouTube-канала, что возможное вторжение уже обсуждают власти Польши и Литвы.

Фото: flickr. com

"Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдёт в любом случае", — заявил эксперт.

Он также предположил, что не все союзники поддержат интервенцию в финансовом плане. Это может быть операция двух государств-членов НАТО, добавил американский полковник.

Ранее в Сети появилось видео, на котором болгарский православный священник проклинает кортеж президента Украины Владимира Зеленского во время его проезда по Софии.

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