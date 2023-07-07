Рогозин: бойцы ВС РФ успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации Storm Shadow

Российским военным удалось вытащить с линии боевого соприкосновения почти неповреждённую ракету Storm Shadow, произведённую в Британии. Об этом заявил руководитель центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

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По его словам, техника была взята под контроль бойцами РФ, представляющими добровольческий отряд БАРС-11 и командование "Царских волков".

"Она разрушена только частично — упала очень удачно плашмя", — отметил Рогозин в беседе с РИА Новости.

Как пояснил начальник центра, ракету пришлось делить на несколько частей, чтобы удобно транспортировать. Он уточнил, что у российских военнослужащих ушло два дня на эвакуацию Storm Shadow. Сейчас ракета находится в руках профильных специалистов, которые намерены изучить её устройство, заключил Рогозин.

Ранее сообщалось, что анализ компонентов Storm Shadow позволит российским инженерам создать новые средства защиты от этой ракеты.