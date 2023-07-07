Перенджиев: России нужно заняться серьёзной подготовкой скрытых сил на Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Москве необходимо заняться на Украине серьёзной подготовкой скрытых сил.

Фото: МВД Белоруссии

Проще говоря, это подпольщики и партизаны, заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

За счёт них наступление будет идти проще и российской армии будет легче освобождать города Незалежной. Ждать, пока киевская власть укрепится в крупных городах не надо, необходимо создавать собственную сетевую структуру.

"Нужно создавать украинские освободительные подразделения. Чтобы мы шли в бой с украинцами, которые готовы освобождать свою родину от нацизма. Нам необходимо совместное антифашистское движение на Украине", — сказал аналитик изданию "Украина.ру".

Такие украинские подразделения в составе ВС РФ придадут импульса в освободительной борьбе, поскольку там воюет немало натовцев, надо всем показать, что как раз они и есть оккупанты Украины. Тогда начнётся другая борьба, подытожил Перенджиев.

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