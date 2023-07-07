Захват крылатой ракеты Storm Shadow производства Британии в зоне спецоперации — это "большая победа" российской армии и лидера РФ Владимира Путина, сообщает Hindustan Times.
По информации издания, в Лондоне серьёзно обеспокоены тем, что ракета попала в руки российских солдат практически в неповреждённом виде. Отмечается, что военным РФ удалось транспортировать с линии соприкосновения боевую часть Storm Shadow, хвост фюзеляжа и другие компоненты.
"Большая победа Путина: поставленная Великобританией ракета Storm Shadow в руках России", — сказано в видеосюжете Hindustan Times, опубликованном на YouTube.
Журналисты из Индии добавили, что ракета представляет большой интерес для российских инженеров, занимающихся созданием военной техники.
Как подчёркивается в материале, в последние недели российским солдатам также удалось уничтожить несколько немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley.
Ранее глава центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что российским военным понадобилось два дня на эвакуацию Storm Shadow.
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