Hindustan Times: захват ракеты Storm Shadow в зоне СВО стал большой победой России

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Захват крылатой ракеты Storm Shadow производства Британии в зоне спецоперации — это "большая победа" российской армии и лидера РФ Владимира Путина, сообщает Hindustan Times.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

По информации издания, в Лондоне серьёзно обеспокоены тем, что ракета попала в руки российских солдат практически в неповреждённом виде. Отмечается, что военным РФ удалось транспортировать с линии соприкосновения боевую часть Storm Shadow, хвост фюзеляжа и другие компоненты.

"Большая победа Путина: поставленная Великобританией ракета Storm Shadow в руках России", — сказано в видеосюжете Hindustan Times, опубликованном на YouTube.

Журналисты из Индии добавили, что ракета представляет большой интерес для российских инженеров, занимающихся созданием военной техники.

Как подчёркивается в материале, в последние недели российским солдатам также удалось уничтожить несколько немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley.

Ранее глава центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что российским военным понадобилось два дня на эвакуацию Storm Shadow.