Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Рады: "гопник" из Кривого Рога шантажирует президента США
Суд закрыл дело о дискредитации ВС РФ в отношении матери погибшего срочника
Бербок: Россия под руководством Путина продолжит представлять угрозу для Европы
РИА Новости: в Киеве силовиков вооружили автоматами и натравили на женщин
IT-специалист рассказал о развитии телемедицины в будущем
Лариса Гузеева показала результат после похудения ради возвращения "Давай поженимся!": "Изо всех сил сбрасываю вес"
Кражи свиного сала в России становятся заурядным преступлением
"Царьград": изящный ход Москвы против Хельсинки вызвал бунт финнов
Президент Бразилии не одобрил кандидатуру Анчелотти на пост главного тренера сборной

Hindustan Times: захват ракеты Storm Shadow в зоне СВО стал большой победой России

1:13
Силовые структуры

Захват крылатой ракеты Storm Shadow производства Британии в зоне спецоперации — это "большая победа" российской армии и лидера РФ Владимира Путина, сообщает Hindustan Times.

Hindustan Times: захват ракеты Storm Shadow в зоне СВО стал большой победой России
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

По информации издания, в Лондоне серьёзно обеспокоены тем, что ракета попала в руки российских солдат практически в неповреждённом виде. Отмечается, что военным РФ удалось транспортировать с линии соприкосновения боевую часть Storm Shadow, хвост фюзеляжа и другие компоненты.

"Большая победа Путина: поставленная Великобританией ракета Storm Shadow в руках России", — сказано в видеосюжете Hindustan Times, опубликованном на YouTube.

Журналисты из Индии добавили, что ракета представляет большой интерес для российских инженеров, занимающихся созданием военной техники.

Как подчёркивается в материале, в последние недели российским солдатам также удалось уничтожить несколько немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley.

Ранее глава центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что российским военным понадобилось два дня на эвакуацию Storm Shadow.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Президент Финляндии: наши компании все до одной ушли из России, но это не дало эффекта
Обильное питьё в жару опасно для сердечников — кардиолог
Обильное питьё в жару опасно для сердечников — кардиолог
Последние материалы
Президент Бразилии не одобрил кандидатуру Анчелотти на пост главного тренера сборной
Алиев обвинил президента Франции в проведении неоколониальной политики
Смола на деревьях очень вредна для ваших посадок
Создать собственное садовое мыло и улучшить усадьбу можно абсолютно естественным образом
Российские военные набили МТЛБ взрывчаткой и отправили к позициям ВСУ
Hindustan Times: захват ракеты Storm Shadow в зоне СВО стал большой победой России
"Царьград": Клаус Шваб огласил новый мировой порядок, в котором РФ должна быть разрушена
Bild*: ВСУ становится всё труднее сражаться с армией РФ в ходе контрнаступления
Врач-эндокринолог Павлова рассказала россиянам о факторах, способствующих ожирению
Диетолог Соломатина: полезная окрошка — на квасе, но подойдёт не любой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников