Ростовский суд соберёт 18 участников украинского нацбатальона в одном месте

Суд в Ростове-на-Дону будет рассматривать уголовное дело в отношении 18 участников украинского нацбатальона. Слушание этого массового дела начнется 7 июля.

Фото: nk-tv.com

Обвинения касаются боевиков батальона "Айдар"*, который является запрещенной организацией в России. rostovgazeta.ru уточняет, что все обвиняемые будут присутствовать на суде лично.

Предварительное заседание назначено на 7 июля. Им предъявляются обвинения в насильственном захвате власти, изменении конституционного строя ДНР и участии в деятельности террористической организации.

* признан экстремистским и запрещён в России