Суд в Ростове-на-Дону будет рассматривать уголовное дело в отношении 18 участников украинского нацбатальона. Слушание этого массового дела начнется 7 июля.
Обвинения касаются боевиков батальона "Айдар"*, который является запрещенной организацией в России. rostovgazeta.ru уточняет, что все обвиняемые будут присутствовать на суде лично.
Предварительное заседание назначено на 7 июля. Им предъявляются обвинения в насильственном захвате власти, изменении конституционного строя ДНР и участии в деятельности террористической организации.
* признан экстремистским и запрещён в России
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.