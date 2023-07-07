Пользователи Twitter* обрушились с критикой на американского лидера Джо Байдена, который планирует предоставить Киеву кассетные боеприпасы.
Они назвали грядущие поставки бомб на Украину "неправильным поступком". Как напомнили комментаторы, международные конвенции запрещают использование этих снарядов. По их словам, Байден может войти в историю как организатор "массовых убийств". Чтобы избежать такого сценария, Белому дому следует отказаться от передачи кассетных боеприпасов Украине, считают пользователи.
"Эти бомбы могут серьёзно навредить гражданскому населению, американцы просто ужасные люди", — подчеркнул один из комментаторов.
Некоторые читатели допустили, что после отправки кассетных снарядов Байден предоставит ядерные боеголовки Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Ранее военспец Владислав Шурыгин заявил о неспособности Киева переломить ситуацию на поле боя даже в случае получения кассетных бомб.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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