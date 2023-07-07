Пользователи Twitter* раскритиковали намерение Байдена поставить кассетные бомбы Киеву

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пользователи Twitter* обрушились с критикой на американского лидера Джо Байдена, который планирует предоставить Киеву кассетные боеприпасы.

Фото: Keystone Press Agency

Они назвали грядущие поставки бомб на Украину "неправильным поступком". Как напомнили комментаторы, международные конвенции запрещают использование этих снарядов. По их словам, Байден может войти в историю как организатор "массовых убийств". Чтобы избежать такого сценария, Белому дому следует отказаться от передачи кассетных боеприпасов Украине, считают пользователи.

"Эти бомбы могут серьёзно навредить гражданскому населению, американцы просто ужасные люди", — подчеркнул один из комментаторов.

Некоторые читатели допустили, что после отправки кассетных снарядов Байден предоставит ядерные боеголовки Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Ранее военспец Владислав Шурыгин заявил о неспособности Киева переломить ситуацию на поле боя даже в случае получения кассетных бомб.

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