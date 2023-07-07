Foreign Affairs: НАТО необходимо закрыть дверь перед Украиной

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Альянсу НАТО необходимо отказать Украине в "членстве".

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Преимуществ от её вступления в военный блок для Вашингтона меньше, чем вероятных рисков, считает издание Foreign Affairs.

Киев нельзя приветствовать в НАТО, и это должен чётко сказать президент Джозеф Байден. В конечном итоге государства делают то, что отвечает их интересам, пишут авторы Джастин Логан и Джошуа Шифринсон.

"Прием Украины в НАТО поставит перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и её разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса. На саммите в Вильнюсе лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", — подытожил американский журнал.

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