Альянсу НАТО необходимо отказать Украине в "членстве".
Преимуществ от её вступления в военный блок для Вашингтона меньше, чем вероятных рисков, считает издание Foreign Affairs.
Киев нельзя приветствовать в НАТО, и это должен чётко сказать президент Джозеф Байден. В конечном итоге государства делают то, что отвечает их интересам, пишут авторы Джастин Логан и Джошуа Шифринсон.
"Прием Украины в НАТО поставит перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и её разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса. На саммите в Вильнюсе лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", — подытожил американский журнал.
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