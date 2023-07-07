Украинские войска впервые атаковали территорию России управляемыми снарядами Excalibur увеличенной дальности. Боевики ВСУ запускали боеприпасы из новой гаубицы "Богдана". Всего зафиксировано пять прилётов по посёлку Белгородской области, который расположен в 30 километрах от границы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, девять частных домов, один многоквартирный дом и две машины получили повреждения. Пострадавших в результате атаки нет. Обстрел вёлся со стороны города Волчанск Харьковской области.
Высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды увеличенной дальности Excalibur запускаются из ствольной артиллерии. ВСУ стреляют ими из самоходных гаубиц "Богдана" отечественного производства.
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