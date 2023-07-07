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SHOT: ВСУ применили против России снаряды увеличенной дальности Excalibur

0:53
Силовые структуры

Украинские войска впервые атаковали территорию России управляемыми снарядами Excalibur увеличенной дальности. Боевики ВСУ запускали боеприпасы из новой гаубицы "Богдана". Всего зафиксировано пять прилётов по посёлку Белгородской области, который расположен в 30 километрах от границы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

SHOT: ВСУ применили против России снаряды увеличенной дальности Excalibur
Фото: Mil.gov.ua

По предварительным данным, девять частных домов, один многоквартирный дом и две машины получили повреждения. Пострадавших в результате атаки нет. Обстрел вёлся со стороны города Волчанск Харьковской области.

Высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды увеличенной дальности Excalibur запускаются из ствольной артиллерии. ВСУ стреляют ими из самоходных гаубиц "Богдана" отечественного производства.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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