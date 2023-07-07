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Daily Express: ВСУ боятся "непроходимого барьера" российской армии

Силовые структуры

Солдаты украинской армии опасаются, что не смогут пройти через укреплённые оборонительные линии российских войск в ходе контрнаступления. Об этом сообщили в британском издании Daily Express.

Daily Express: ВСУ боятся "непроходимого барьера" российской армии
Фото: redstar.ru

"Украинские солдаты и наблюдатели начали открыто сомневаться в вероятности военного прорыва, учитывая растущие потери в ходе контрнаступления ВСУ", — отмечается в материале.

Аналитики признали, что боевики не верят в успешные наступательные манёвры из-за "непроходимого барьера". Без военной поддержки западных стран ВСУ может ожидать поражение, считают журналисты.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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