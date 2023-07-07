Боевики элитного спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли своё уничтожение на видео. Экшн-камера, запись с которой опубликовали в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны", стала трофеем российских военных.
Сообщается, что бойцы из группировки "Отважные" ВС РФ атаковали опорный пункт 518-го батальона 1-й бригады специального назначения под Кременной в ЛНР.
Штурмовая группа националистов была полностью уничтожена в ходе боя. При этом смерть одного из боевиков попала на видео.
Ранее военные РФ заманили в ловушку и уничтожили целое подразделение ВСУ на Запорожском фронте.
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