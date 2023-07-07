РВ: элитный спецназ Украины снял своё уничтожение "Отважными" у Кременной

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики элитного спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли своё уничтожение на видео. Экшн-камера, запись с которой опубликовали в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны", стала трофеем российских военных.

Элитный спецназ ВСУ снял на видео свою смерть

Сообщается, что бойцы из группировки "Отважные" ВС РФ атаковали опорный пункт 518-го батальона 1-й бригады специального назначения под Кременной в ЛНР.

Штурмовая группа националистов была полностью уничтожена в ходе боя. При этом смерть одного из боевиков попала на видео.

Ранее военные РФ заманили в ловушку и уничтожили целое подразделение ВСУ на Запорожском фронте.