RTL: иностранным наёмникам Украина платит до 3 тысяч евро в месяц

Раскрыта зарплата наёмников, которые воюют на стороне киевского режима.

Фото: Страна.ua

Несмотря на то, что "солдаты удачи" получают от 500 до 3000 евро в месяц, зачастую они вынуждены сами покупать снаряжение.

По данным портала RTL, на стороне ВСУ воюет около сотни французов. Иностранцы подписывают контракт, им платят зарплату 50 000 — 274 000 рублей (в переводе на деньги РФ), если они находятся на передовой.

В начале конфликта добровольцами в бандформирования пришли около восьмисот граждан Франции, но многие вернулись через несколько дней, за что их назвали "TikTok-бойцами". Сообщаются и ценники на оружие: например, штурмовая винтовка стоит 4 тысяч евро, многие покупают автомобили.

По оценке МО России на конец мая в боях на стороне украинской армии принимали участие около 2,5 тысяч наёмников. На стороне ВСУ воюют граждане Польши, США, Канады и других стран.

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