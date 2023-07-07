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Армия Украины неожиданно вышла войска из Пятихатки и отступила

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Силовые структуры

После вчерашнего кровавого провала в очередной наступательной операции со стороны Пятихаток, командование ВСУ отдало приказ штурмовым бригадам 128-й горной бригады оставить населённый пункт и отступить.

Армия Украины неожиданно вышла войска из Пятихатки и отступила
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В течение пятницы, 7 июля, бандформирования действий не вели, наблюдалось затишье. С утра нацподразделения начали по лесопосадкам покидать территорию у Пятихаток, оттягиваясь вглубь обороны. Всушников провожали артиллеристы РФ.

По всей вероятности, ВСУ пока посчитали неперспективным прорыв в данном районе и проводят перегруппировку сил, в надежде поменять направление своего удара.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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