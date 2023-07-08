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Байден: Украина не готова к вступлению в НАТО, но США могут предоставить ей гарантии по примеру Израиля

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Силовые структуры

Украинское государство на данный момент не готово к вхождению в НАТО, но Вашингтон может предоставить ему гарантии безопасности по примеру Израиля.

Байден: Украина не готова к вступлению в НАТО, но США могут предоставить ей гарантии по примеру Израиля
Фото: eer.ru

Корреспонденты CNN сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома Джо Байдена. Он подчеркнул, что для этого должен быть начат "мирный процесс".

Президент Соединённых Штатов выразил мнение о том, что голосовать по вопросу членства Украины в альянсе было бы преждевременно. Политик объяснил своё заявление наличием иных требований, в том числе и в части демократизации.

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что страны НАТО усомнились в возможностях Зеленского. 

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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