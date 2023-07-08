Байден: Украина не готова к вступлению в НАТО, но США могут предоставить ей гарантии по примеру Израиля

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское государство на данный момент не готово к вхождению в НАТО, но Вашингтон может предоставить ему гарантии безопасности по примеру Израиля.

Фото: eer.ru

Корреспонденты CNN сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома Джо Байдена. Он подчеркнул, что для этого должен быть начат "мирный процесс".

Президент Соединённых Штатов выразил мнение о том, что голосовать по вопросу членства Украины в альянсе было бы преждевременно. Политик объяснил своё заявление наличием иных требований, в том числе и в части демократизации.

Напомним, в Госдуме ранее заявили, что страны НАТО усомнились в возможностях Зеленского.