Украинское государство на данный момент не готово к вхождению в НАТО, но Вашингтон может предоставить ему гарантии безопасности по примеру Израиля.
Корреспонденты CNN сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома Джо Байдена. Он подчеркнул, что для этого должен быть начат "мирный процесс".
Президент Соединённых Штатов выразил мнение о том, что голосовать по вопросу членства Украины в альянсе было бы преждевременно. Политик объяснил своё заявление наличием иных требований, в том числе и в части демократизации.
Напомним, в Госдуме ранее заявили, что страны НАТО усомнились в возможностях Зеленского.
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