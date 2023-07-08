Кассетные боеприпасы являются мощным инструментом ведения военных конфликтов, но исключительно с их помощью победы добиться невозможно, заявил американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Я стрелял кассетными боеприпасами в бою во время операции "Буря в пустыне" в Ираке", — пояснил специалист в статье для издания 19FortyFive.
По его словам, это оружие отлично себя показывает, если используется вместе с танками, ударными вертолётами и применяется хорошо обученными солдатами. У Киева все необходимые составляющие отсутствуют, а значит боеприпасы будут просто уничтожены российской авиацией и реактивной артиллерией.
"К сожалению, то же самое произойдет с F-16 и ракетами большой дальности, которые могут быть предоставлены в конце этого года", — резюмировал военный эксперт.
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