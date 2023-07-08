ВСУ готовятся ввести в бой новые бронемашины НАТО — шведские БМП CV-90

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины готовятся ввести в бой новые бронемашины НАТО.

Фото: Telegram: Fighterbomber|voin_dv

Шведские боевые машины пехоты CV-90 уже прибыли в подразделения бандформирований. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Видеоролик опубликовал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Украина уже получила от Швеции БМП. Боевые машины поступили в распоряжение украинских военных и готовы к бою", — отметил украинский министр силового ведомства.

На днях на фронте у Кременной появилось первое зафиксированное уничтожение шведской БМП.