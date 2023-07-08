Вооружённые силы Украины готовятся ввести в бой новые бронемашины НАТО.
Шведские боевые машины пехоты CV-90 уже прибыли в подразделения бандформирований. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Видеоролик опубликовал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
"Украина уже получила от Швеции БМП. Боевые машины поступили в распоряжение украинских военных и готовы к бою", — отметил украинский министр силового ведомства.
На днях на фронте у Кременной появилось первое зафиксированное уничтожение шведской БМП.
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