Рогов: три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области

Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о трёх взрывах, прозвучавших под Мелитополем в Запорожской области.

Фото: Вадим Савицкий

Он допустил, что мирные жители слышали громкие звуки из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

"В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) провалили план выхода к Мелитополю за три-четыре дня. Как пояснил специалист, Киев проводит "ползучее" контрнаступление вместо обещанного "молниеносного".