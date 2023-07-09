Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о трёх взрывах, прозвучавших под Мелитополем в Запорожской области.
Он допустил, что мирные жители слышали громкие звуки из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО).
"В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) провалили план выхода к Мелитополю за три-четыре дня. Как пояснил специалист, Киев проводит "ползучее" контрнаступление вместо обещанного "молниеносного".
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