Военные РФ нанесли точный удар по украинской спецгруппе, а также по боевикам ВСУ, которые прибыли для её эвакуации. Цели были поражены в районе населённого пункта Пятихатки.
Как сообщает "Русская весна", ВСУ провалили наступление на этом направлении. Отмечается, что украинские подразделения отступили из Пятихаток, оставив в селе только боевое охранение.
"Наши точным ударом по наблюдательному пункту уничтожили часть боевого охранения противника в Пятихатках", — сказано в Telegram-канале издания.
По информации военкоров, ВС РФ также ударили по эвакуационной группе ВСУ. Её удалось накрыть противотанковой управляемой ракетой (ПТУР), сказано в материале. Как подчёркивается в публикации, армия РФ уничтожила порядка 10 украинских националистов у Пятихаток. Военкоры добавили, что Киев отказывается увозить тела погибших солдат ВСУ.
Ранее стало известно, что украинское командование приказало военным 128-й горной бригады оставить Петихатки и отступить.
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