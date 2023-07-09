"РВ": войска РФ уничтожили возле Пятихаток спецгруппу ВСУ и прибывших её эвакуировать

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные РФ нанесли точный удар по украинской спецгруппе, а также по боевикам ВСУ, которые прибыли для её эвакуации. Цели были поражены в районе населённого пункта Пятихатки.

Фото: kremlin.ru

Как сообщает "Русская весна", ВСУ провалили наступление на этом направлении. Отмечается, что украинские подразделения отступили из Пятихаток, оставив в селе только боевое охранение.

"Наши точным ударом по наблюдательному пункту уничтожили часть боевого охранения противника в Пятихатках", — сказано в Telegram-канале издания.

По информации военкоров, ВС РФ также ударили по эвакуационной группе ВСУ. Её удалось накрыть противотанковой управляемой ракетой (ПТУР), сказано в материале. Как подчёркивается в публикации, армия РФ уничтожила порядка 10 украинских националистов у Пятихаток. Военкоры добавили, что Киев отказывается увозить тела погибших солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что украинское командование приказало военным 128-й горной бригады оставить Петихатки и отступить.