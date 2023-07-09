Глава Крыма Аксёнов: крылатая ракета сбита силами ПВО в районе Керчи

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатую ракету неподалёку от Керчи, следует из заявления главы Крыма Сергея Аксёнова.

Фото: mil.ru

По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Он порекомендовал жителям полуострова сохранять спокойствие. Как пояснил руководитель Крыма, информацию следует получать лишь из проверенных источников.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета", — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Ранее Аксёнов сообщил, что устранить террористическую угрозу со стороны киевского режима можно лишь путём достижения всех целей специальной военной операции (СВО).