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Глава Крыма Аксёнов: крылатая ракета сбита силами ПВО в районе Керчи

Силовые структуры

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатую ракету неподалёку от Керчи, следует из заявления главы Крыма Сергея Аксёнова.

Глава Крыма Аксёнов: крылатая ракета сбита силами ПВО в районе Керчи
Фото: mil.ru

По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Он порекомендовал жителям полуострова сохранять спокойствие. Как пояснил руководитель Крыма, информацию следует получать лишь из проверенных источников.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета", — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Ранее Аксёнов сообщил, что устранить террористическую угрозу со стороны киевского режима можно лишь путём достижения всех целей специальной военной операции (СВО).

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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