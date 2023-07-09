Серия взрывов сейчас слышна в Сумской области.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По предварительной информации, по объектам Вооружённых сил Украины между населёнными пунктами Песчаное и Радьковка сильно прилетает от российской армии. ВС РФ бьют управляемыми бомбами ФАБ-250/500, начинёнными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
А тем временем, у Керчи силы ПВО России сбили украинскую ракету.
Крылатая ракета Storm Shadow сбита у моста. Пострадавших и разрушений нет.
"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — уже сказал глава РК Сергей Аксенов.
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