По Сумской области нанесены удары управляемыми бомбами ФАБ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Серия взрывов сейчас слышна в Сумской области.

Фото: wikimedia.com

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По предварительной информации, по объектам Вооружённых сил Украины между населёнными пунктами Песчаное и Радьковка сильно прилетает от российской армии. ВС РФ бьют управляемыми бомбами ФАБ-250/500, начинёнными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

А тем временем, у Керчи силы ПВО России сбили украинскую ракету.

Крылатая ракета Storm Shadow сбита у моста. Пострадавших и разрушений нет.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — уже сказал глава РК Сергей Аксенов.

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