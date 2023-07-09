Танкисты РФ рассказали, как Leopard отказался вступать в бой, увидев русский танк

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Натовский танк Leopard отказался вступать в бой с танком ВС РФ и отступил.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Об этом пишет МК со ссылкой на командира танкового экипажа с позывным "Казак"

В районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике во время боевых действий танкисты российской армии обнаружили натовский танк Leopard. Но западная машина не стала вступать в прямой бой и приняла решение убежать.

"Встретили Leopard. Он уклонился от прямого боя, начал уходить, мы его отрабатывали, проводили", — рассказывает боец.

Надо подчеркнуть, что украинская армия с самого начала своего "наступления" применяет натовские танки Leopard производства Германии. Помимо этого ВСУ используют американские БМП Bradley и немецкие БМП Marder.

В Министерстве обороны РФ не раз уже сообщали, что националисты теряют не только свою тяжёлую технику, но и западную, которая была поставлена кураторами киевского режима.

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