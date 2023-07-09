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Медведев пригрозил ответить на атаку Смоленской АЭС ударом по ядерным объектам Украины

0:54
Силовые структуры

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения СМИ о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) сегодня якобы пытались атаковать Смоленскую АЭС. Политик высказался по этому поводу в своём Telegram-канале.

Медведев пригрозил ответить на атаку Смоленской АЭС ударом по ядерным объектам Украины
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По мнению Медведева, если попытка атаки натовскими ракетами Десногорской атомной электростанции подтвердится, то стесняться уже будет нечего. И нужно рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе.

Сегодня Mash сообщил, что ВСУ попытались атаковать АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской, предположительно, британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Обе они были сбиты российской ПВО в Брянской области.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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