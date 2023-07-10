Боец ВС РФ "Топаз": выкуп из украинского плена стоил $20 тысяч и не гарантировал жизнь

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ за 20 тысяч долларов отпускали солдат РФ из украинского плена, при этом выкуп не гарантировал жизнь, сообщил российский военнослужащий с позывным "Топаз".

Фото: kremlin.ru

По словам бойца, националисты рассматривали только вариант с деньгами, речи о возможном обмене не было.

В интервью РИА Новости "Топаз" отметил, что ему удалось сбежать из плена ВСУ. Как пояснил военный, другие пленные, которые заплатили украинским боевикам 20 тысяч долларов, вышли на свободу, однако не получили никаких гарантий. Он добавил, что в этом случае человека вывозят в поле, предлагают взять в руки белый флаг и отправиться к товарищам.

"Дойдёшь — значит дойдёшь, а не дойдёшь — значит, судьба такая", — подчеркнул "Топаз", ссылаясь на рассказы других пленных.

Ранее российский доброволец заявил, что на Запорожском направлении боевики ВСУ используют пленных солдат РФ для "разминирования" полей.