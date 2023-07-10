Делимханов: на поле боя "азовцев"* ждёт "билет в один конец"

На поле боя вернувшихся на Украину главарей "Азова"* ждёт скорый "билет в один конец".

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Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, комментируя решение Анкары выдать Киеву националистов.

"Сегодня мы видим, что лгбтшник Зеленский чествует сатанистов и нацистов во Львове, которые предпочли плен сражению. Без сомнений, если мы ещё раз встретим этих нацистов на поле боя, то им не будет никакой пощады, никого не будем брать в плен, не будет никаких разговоров! Мы выпишем им билет в один конец! Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя", — отметил депутат.

В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский в Турции провел переговоры с Реджепом Эрдоганом. В субботу в Киев из Турции прилетели главари нацбата Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Олег Хоменко и Денис Шлега.

Затем главари пообещали опять вернуться в зону боевых действий.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что решение Турции выдать Украине главарей "Азова" в нарушение договоренностей прямо связано с провалами в контрнаступлении ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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