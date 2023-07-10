Кива: в августе рассматривается заход группы войск НАТО на территорию Западной Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У армии Украины серьёзный голод со снарядами, и генеральная фаза наступления может быть отложена, пока ей не доставят одобренные США кассетные боеснаряды.

Фото: kievpravda.com

Об этом в своём Telegram-канале сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.

По его словам, это агония — в безвыходном положении оказалась вся группировка войск киевской власти. Или же украинская армия будет уничтожена

"В середине августа также рассматривается заход польской армии (группы войск НАТО) на территорию Западной Украины, приготовления для этого идут полным ходом", — отметил бывший депутат, подчеркивая вариант "корейского сценария" — раздела Незалежной на две части.

И это Киев преподнесёт как несомненную "победу", подытожил Кива, оговорившись, что это только пока информация.

В ВСУ с каждым днем растёт недоверие к Владимиру Зеленскому, и приходит осознание бессмысленности жертв, которые растут в геометрической прогрессии.

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