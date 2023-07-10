Пушилин: ВСУ продолжают хаотично обстреливать Артёмовск

Временно исполняющий главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские боевики продолжают хаотично обстреливать Артёмовск. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: РБК

Политик отметил, что действия ВСУ не позволяют приступить к разминированию близлежащих к городу территорий. При этом ситуация на флангах Артёмовска контролируема.

Напомним, ранее военный эксперт Андрей Морочко заявил, что потери вооруженных сил Украины на участке Соледар — Артёмовск выросли из-за действий киевских властей.