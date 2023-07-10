Временно исполняющий главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские боевики продолжают хаотично обстреливать Артёмовск. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
Политик отметил, что действия ВСУ не позволяют приступить к разминированию близлежащих к городу территорий. При этом ситуация на флангах Артёмовска контролируема.
Напомним, ранее военный эксперт Андрей Морочко заявил, что потери вооруженных сил Украины на участке Соледар — Артёмовск выросли из-за действий киевских властей.
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