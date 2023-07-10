Комбат "Востока" Александр Ходаковский* считает, что освобождение "азовцев"* произошло из-за подрыва статуса государства во внешних сферах после вооружённого мятежа.
Военачальник отметил, что не стоит ждать соблюдения договорённостей, если мы "поддерживаем мятеж".
Ходаковский обратил внимание на настроения в российском обществе. Он отметил, что мятежников в РФ встречали и провожали с цветами. После этого, по мнению бывшего командира донецкой "Альфы", от Рэджепа Эрдогана не стоит ждать пиетета.
Он упрекнул россиян в том, что они не понимают последствий такого поведения.
"Мы все ещё хлебнем от этого, — но господа либералы: пример Керенского и иже с ним должен быть для вас показательным", — предупредил командир батальона "Восток" в своём Telegram-канале.
Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов выразил уверенность в том, что на поле боя "азовцев"* ждёт "билет в один конец".
* Запрещённая в России террористическая организация.
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