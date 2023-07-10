Ходаковский объяснил, почему Эрдоган освободил "азовцев"*

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский* считает, что освобождение "азовцев"* произошло из-за подрыва статуса государства во внешних сферах после вооружённого мятежа.

Фото: Telegram

Военачальник отметил, что не стоит ждать соблюдения договорённостей, если мы "поддерживаем мятеж".

Ходаковский обратил внимание на настроения в российском обществе. Он отметил, что мятежников в РФ встречали и провожали с цветами. После этого, по мнению бывшего командира донецкой "Альфы", от Рэджепа Эрдогана не стоит ждать пиетета.

Он упрекнул россиян в том, что они не понимают последствий такого поведения.

"Мы все ещё хлебнем от этого, — но господа либералы: пример Керенского и иже с ним должен быть для вас показательным", — предупредил командир батальона "Восток" в своём Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов выразил уверенность в том, что на поле боя "азовцев"* ждёт "билет в один конец".

* Запрещённая в России террористическая организация.