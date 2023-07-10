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Ходаковский объяснил, почему Эрдоган освободил "азовцев"*

1:05
Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский* считает, что освобождение "азовцев"* произошло из-за подрыва статуса государства во внешних сферах после вооружённого мятежа.

Ходаковский объяснил, почему Эрдоган освободил "азовцев"*
Фото: Telegram

Военачальник отметил, что не стоит ждать соблюдения договорённостей, если мы "поддерживаем мятеж".

Ходаковский обратил внимание на настроения в российском обществе. Он отметил, что мятежников в РФ встречали и провожали с цветами. После этого, по мнению бывшего командира донецкой "Альфы", от Рэджепа Эрдогана не стоит ждать пиетета.  

Он упрекнул россиян в том, что они не понимают последствий такого поведения.

"Мы все ещё хлебнем от этого, — но господа либералы: пример Керенского и иже с ним должен быть для вас показательным", — предупредил командир батальона "Восток" в своём Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов выразил уверенность в том, что на поле боя "азовцев"* ждёт "билет в один конец".

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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