Военный эксперт рассказал о жёстком ударе ВСУ на фронте к саммиту НАТО

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что от Украины следует ждать экстраординарные провокации на линии боестолкновения.

Фото: https://t.me/stranaua

Михайлов уверен, что США и Европа одобрит действия командования ВСУ, однако стать членом Североатлантического альянса Украине не удастся.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на включение Украины в НАТО.

"В любом случае Украина должна что-то продемонстрировать: либо прорыв на фронте, чего не происходит, либо же какой-то жёсткий удар по российским войскам, который вызовет страшные последствия", — цитирует слова эксперта Телеканал "360".

Он отметил, что российская разведка всегда ждёт худшего от Украины.