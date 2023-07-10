Военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, что от Украины следует ждать экстраординарные провокации на линии боестолкновения.
Михайлов уверен, что США и Европа одобрит действия командования ВСУ, однако стать членом Североатлантического альянса Украине не удастся.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на включение Украины в НАТО.
"В любом случае Украина должна что-то продемонстрировать: либо прорыв на фронте, чего не происходит, либо же какой-то жёсткий удар по российским войскам, который вызовет страшные последствия", — цитирует слова эксперта Телеканал "360".
Он отметил, что российская разведка всегда ждёт худшего от Украины.
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