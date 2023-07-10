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Песков рассказал о реакции Путина на включение Украины в НАТО

1:06
Силовые структуры

Украина в качестве члена Североатлантического альянса НАТО будет угрозой для России, что вызовет ясную и твёрдую реакцию страны и руководства.

Песков рассказал о реакции Путина на включение Украины в НАТО
Фото: strajj.livejournal.com

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО… потребует от нас достаточно понятной и твёрдой реакции", — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее западные СМИ, ссылаясь на источники НАТО, заявили, что на саммите в Литве 11-12 июля ФРГ собирается настаивать на отсрочке вступления Киева в военный блок из-за угрозы вероятной войны с Россией. Также сообщалось, что США и ФРГ находятся под воздействием союзников в связи с недостаточным содействием Незалежной по вопросу её вступления в альянс.

Информацию о заморозке формального вступления Киева в НАТО Берлином и Вашингтоном подтвердили источники немецких СМИ.

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Конфликт на десятилетия: Переговоры России и Украины невозможны
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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