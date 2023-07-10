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Кнутов: российская ядерная торпеда "Посейдон" напугала США

1:42
Силовые структуры

Российский подводный комплекс "Посейдон" одним залпом может стереть с лица земли несколько штатов США. Почему ядерную торпеду так боятся на Западе и чего от неё можно ожидать, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов: российская ядерная торпеда "Посейдон" напугала США
Фото: infosmi.net

Одним из достоинств "Посейдона" является его возможность идти на большой глубине, из-за чего сонары не могут его обнаружить. Кроме того, скорость торпеды, выпущенной комплексом, доходит до 200 километров в час.

""Посейдон" — это глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой, который способен доставлять ядерную боевую часть практически в любую точку мира. <…> Это цунами может смыть обширные районы, которые находятся в прибрежной части США. Учитывая, что 80% населения Штатов жив`т на побережье Тихого и Атлантического океана, ущерб может быть катастрофический", — объяснил Кнутов.

Эксперт отметил, что в случае запуска сразу нескольких торпед в разных направлениях мир ожидает мощное цунами, способное ликвидировать всё на своём пути. Помимо этого, вода будет заражена радиоактивными элементами. На сегодняшний день нет противодействия данному комплексу, поэтому наличие "Посейдона" у России даёт ей приоритет, сказал Кнутов в беседе с Общественной Службой Новостей.

"Мы его будем применять только в том случае, если по нашей стране будет нанесён ядерный удар, как сказано в нашей военной доктрине. Либо это оружие может быть применено, если для существования нашего государства имеется реальная угроза", — подытожил эксперт.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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