Официальный представитель Госдепа США Миллер: мы считаем войну стратегическим проигрышем Киева

Украинский конфликт — это стратегическое поражение Украины.

Фото: topwar.ru

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Отвечая на ваш первый вопрос, скажу, что мы считаем войну стратегическим проигрышем Украины. Госсекретарь говорил об этом в Хельсинки, по-моему, в прошлом месяце…" — сказал сотрудник Госдепа.

После этих слов его пытались поправить, но не тут-то было, пишет в своём Telegram-канале ведущий Первого канала журналист Руслан Осташко.

"Оговорочка по Фрейду", — отметил политолог.

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