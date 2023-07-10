Украинский конфликт — это стратегическое поражение Украины.
Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Отвечая на ваш первый вопрос, скажу, что мы считаем войну стратегическим проигрышем Украины. Госсекретарь говорил об этом в Хельсинки, по-моему, в прошлом месяце…" — сказал сотрудник Госдепа.
После этих слов его пытались поправить, но не тут-то было, пишет в своём Telegram-канале ведущий Первого канала журналист Руслан Осташко.
"Оговорочка по Фрейду", — отметил политолог.
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