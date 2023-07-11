Джо Байдена обругали за слова о том, что у США осталось "мало боеприпасов"

Американского президента Джозефа Байдена буквально обозвали за его правду о том, что у Соединенных Штатов кончились боеприпасы.

Фото: youtube.com

Американцы — пользователи соцсетей возмутились словами своего президента и усомнились в его компетентности, пишет The New York Post.

"Джо Байден вещает на весь мир, что у США не хватает 155-мм снарядов. Придурок. Разве Байдена не волнует, что наши противники в Китае его слушают?" — пишет в своём аккаунте социальной сети представитель консерваторов Стив Гест.

Цель этого противостояния с Россией заключалась в том, чтобы ослабить её. Но в первую очередь снаряды закончились у Вашингтона. Получается, что это не Россия ослабла, а Соединённые Штаты, пиетт возмущенный бизнесмен Дэвид Секс.

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