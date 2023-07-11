Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На саммите НАТО Киеву вместо членства будут предложены гарантии безопасности в "израильском варианте".

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает британский портал LBC.

"Израиль не входит в Альянс, но получает помощь для обеспечения военного преимущества на Ближнем Востоке. Британия, США, Франция и Германия возьмут на себя обязательства по долгосрочному плану вооружения Киева в качестве ступеньки к членству", — сказано в статье.

По словам авторов, украинской стороне будут даны обещания в подготовке солдат, обмене разведывательными данными и помощи в приведении армии в соответствие со стандартами Альянса.

Накануне пришла информация, что глава Незалежной Владимир Зеленский поучаствует в саммите НАТО. Участие Киева поприветствовал турецкий президент Реджеп Эрдоган. Помимо этого, он ранее согласился поддержать вступление Швеции в военный блок, несмотря на оскорбление — сожжённый шведами ранее Коран.

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