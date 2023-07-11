Столтенберг: Путин получит сигнал об увеличении НАТО у порога

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что двери военного блока открыты для всех.

Фото: Omer Messinger/Keystone Press Agency

Это он сообщил 11 июля накануне саммита в Вильнюсе.

"Наш сигнал Путину таков: двери НАТО остаются открытыми, и из-за боевых действий он лишь получит ещё больше НАТО у порога", — сказал генсек Альянса.

На встрече с журналистами он подчеркнул, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в блок, что даст возможность ускорить процесс присоединения Киева в НАТО.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский приедет на саммит в Вильнюс уже сегодня и поучаствует в общем ужине членов.

Завтра, 12 июля, Столтенберг проведёт так называемую согласительную встречу. Также завтра пройдёт инагурационный саммит НАТО, на котором озвучат западные предложения по перспективе вступления Киева в военный блок.

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