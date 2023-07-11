Пинчук: Россия пойдёт в контрнаступление к концу лета

Когда же Россия начнёт контрнаступательные действия? На вопрос ответил первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

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Он отметил, что штурмовые подразделения ВС РФ будут направлены туда, где будут проходить активные боевые действия. Потенциал украинских войск постепенно заканчивается. Иссякнет он окончательно примерно через полтора-два месяца, считает министр.

"После этого у российской армии появится возможность переходить из манёвренной обороны в контрнаступление. Наибольшая их востребованность будет вот в этом режиме контрнаступления. То есть где-то к концу лета, к началу осени", — приводит мнение Пинчука "Царьград".