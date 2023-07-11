Когда же Россия начнёт контрнаступательные действия? На вопрос ответил первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.
Он отметил, что штурмовые подразделения ВС РФ будут направлены туда, где будут проходить активные боевые действия. Потенциал украинских войск постепенно заканчивается. Иссякнет он окончательно примерно через полтора-два месяца, считает министр.
"После этого у российской армии появится возможность переходить из манёвренной обороны в контрнаступление. Наибольшая их востребованность будет вот в этом режиме контрнаступления. То есть где-то к концу лета, к началу осени", — приводит мнение Пинчука "Царьград".
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