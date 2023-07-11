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Канада не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы

Силовые структуры

Украина не получит кассетные боеприпасы от Канады — таково заявление глава канадского МИД Мелани Жоли, которая сразу после этого добавила, что страна в любом случае продолжит поддерживать другими военными запасами киевский режим.

Канада не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы
Фото: РИА Новости

"Мы будем выполнять наши международные обязательства и не будем поставлять кассетные боеприпасы, но мы продолжим [военную] поддержку Украины".

Отметим, что в ходе своего выступления на саммите НАТО в Вильнюсе политик не ответила на вопрос журналиста о том, считает ли Канада кассетные боеприпасы преступным вооружением.

Напомним, ранее, 7 июля, администрация США официально заявила о скорых поставках Украине кассетных боеприпасов. Такое решение было негативно встречено ООН.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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