Канада не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы

Украина не получит кассетные боеприпасы от Канады — таково заявление глава канадского МИД Мелани Жоли, которая сразу после этого добавила, что страна в любом случае продолжит поддерживать другими военными запасами киевский режим.

Фото: РИА Новости

"Мы будем выполнять наши международные обязательства и не будем поставлять кассетные боеприпасы, но мы продолжим [военную] поддержку Украины".

Отметим, что в ходе своего выступления на саммите НАТО в Вильнюсе политик не ответила на вопрос журналиста о том, считает ли Канада кассетные боеприпасы преступным вооружением.

Напомним, ранее, 7 июля, администрация США официально заявила о скорых поставках Украине кассетных боеприпасов. Такое решение было негативно встречено ООН.