Украина не получит кассетные боеприпасы от Канады — таково заявление глава канадского МИД Мелани Жоли, которая сразу после этого добавила, что страна в любом случае продолжит поддерживать другими военными запасами киевский режим.
"Мы будем выполнять наши международные обязательства и не будем поставлять кассетные боеприпасы, но мы продолжим [военную] поддержку Украины".
Отметим, что в ходе своего выступления на саммите НАТО в Вильнюсе политик не ответила на вопрос журналиста о том, считает ли Канада кассетные боеприпасы преступным вооружением.
Напомним, ранее, 7 июля, администрация США официально заявила о скорых поставках Украине кассетных боеприпасов. Такое решение было негативно встречено ООН.
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