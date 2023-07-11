Сатановский: пленных нацистов и "азовцев"* больше быть не должно

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Выдача Украине террористов из "Азова"* ставит перед нашими бойцами вопрос о целесообразности взятия нацистов в плен вообще.

Фото: politobzor.net

Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский.

"Возврат "азовцев"* из Турции на Украину поставил вопрос о том, что никаких пленных крупных нацистов, быть не должно. Их надо убивать на месте. Нахрена их захватывать если их политики всё равно отдадут, проще их застрелить. Уверен, и настаиваю на этом — и в случае террористов, и в случае нацистов", — сказал аналитик в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману.

По его словам, "азовцы"* эти — палачи: убивали, мучали, грабили, насиловали. Это эсэсовцы в чистом виде. А замешанные в этом лица, например, олигарх Роман Абрамович — поплатятся за заигрывания с националистами.

Ему здесь зададут много интересных вопросов, отметил Сатановский, и подчеркнул, что Абрамович даже не понимает, как он попал с этим обменом членов нацформирования. Он спасал яхту, деньги, а поставил себя "за ту грань, за которой остальные лондонские олигархи пока что пребывают", сказал эксперт.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.