Ожесточённые боестолкновения развернулись между подразделениями РФ и боевиками ВСУ к юго-западу от Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские войска пытаются установить контроль над высотами у Клещеевки. Он отметил в интервью РИА Новости, что ВСУ применяют разные виды артиллерии, в том числе образца НАТО.
Как пояснил офицер, на этом направлении у ВСУ отсутствует снарядный голод, поскольку националисты открывают огонь от трёх до пяти раз в день. Марочко также обратил внимание на высокую интенсивность украинских атак под Клещеевкой.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ ракетами и бомбами ударили по позициям ВСУ в районе Клещеевки. Экипаж вертолёта Ми-35 уничтожил украинский бронетранспортёр (БТР) в этой зоне СВО.
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