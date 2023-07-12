Военный эксперт Марочко заявил об ожесточённых боях к юго-западу от Артёмовска

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ожесточённые боестолкновения развернулись между подразделениями РФ и боевиками ВСУ к юго-западу от Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Фото: Вадим Савицкий

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские войска пытаются установить контроль над высотами у Клещеевки. Он отметил в интервью РИА Новости, что ВСУ применяют разные виды артиллерии, в том числе образца НАТО.

Как пояснил офицер, на этом направлении у ВСУ отсутствует снарядный голод, поскольку националисты открывают огонь от трёх до пяти раз в день. Марочко также обратил внимание на высокую интенсивность украинских атак под Клещеевкой.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ ракетами и бомбами ударили по позициям ВСУ в районе Клещеевки. Экипаж вертолёта Ми-35 уничтожил украинский бронетранспортёр (БТР) в этой зоне СВО.