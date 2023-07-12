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Подполковник США Дэвис: ВСУ никак не смогут одержать победу в противостоянии с РФ

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) никакими способами не смогут выиграть противостояние с РФ, сообщил американский подполковник Дэниел Дэвис.

Подполковник США Дэвис: ВСУ никак не смогут одержать победу в противостоянии с РФ
Фото: flickr.com/ Министерство обороны Украины

По его словам, даже в случае новых поставок западной техники на Украину, Киеву не удастся избежать проигрыша в результате конфликта.

"Горькая правда такова, что ни сейчас, ни в обозримом будущем нет реальных путей к военной победе Украины", — отметил Дэвис в своём материале для 19FortyFive.

Он считает, что контрнаступление украинских войск похоже на "катастрофическую неудачу". Как подчеркнул подполковник, ВС РФ благодаря мощным оборонительным линиям нанесли серьёзный удар по боевикам ВСУ, проходившим обучение в странах НАТО.

Американский военнослужащий усомнился в том, что Киеву удастся усилить армию Украины дополнительными резервами.

Ранее Дэвис раскритиковал Вашингтон за решение предоставить ВСУ кассетные снаряды. Он убеждён: выиграть конфликт с помощью этих боеприпасов невозможно.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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