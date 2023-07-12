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Украинский политолог: вернувшиеся из Турции главари "Азова"* могут быть русскими "засланцами"

Силовые структуры

Возвращение командиров "Азова"*, возможно, было согласовано Москвой и Анкарой с далеко идущими планами по дестабилизации на Украине.

Украинский политолог: вернувшиеся из Турции главари "Азова"* могут быть русскими "засланцами"
Фото: фото с личного Ютуб-аккаунта

Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

"Нельзя исключить, что это определённая игра, совместная игра Турции и России. Потому что в Украину возвращаются не просто лидеры "Азова"*, а политические фигуры... Они провели много времени в Турции, размышляя не только о военных перспективах, но и о политическом будущем страны. И эти люди могут составить конкуренцию всем — и Залужному, и Зеленскому. Может быть, это элемент подготовки к каким-то электоральным процессам", — отметил аналитик.

Он сказал, что в подтверждении этой гипотезы надо смотреть на реакцию Кремля. Если со стороны Российской Федерации не будет "резких телодвижений", которые будут направлены на ухудшение отношений с турецкой стороной, и ограничится всё лишь риторикой, то данная версия приобретёт больше аргументации, подытожил Бортник.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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