Возвращение командиров "Азова"*, возможно, было согласовано Москвой и Анкарой с далеко идущими планами по дестабилизации на Украине.
Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.
"Нельзя исключить, что это определённая игра, совместная игра Турции и России. Потому что в Украину возвращаются не просто лидеры "Азова"*, а политические фигуры... Они провели много времени в Турции, размышляя не только о военных перспективах, но и о политическом будущем страны. И эти люди могут составить конкуренцию всем — и Залужному, и Зеленскому. Может быть, это элемент подготовки к каким-то электоральным процессам", — отметил аналитик.
Он сказал, что в подтверждении этой гипотезы надо смотреть на реакцию Кремля. Если со стороны Российской Федерации не будет "резких телодвижений", которые будут направлены на ухудшение отношений с турецкой стороной, и ограничится всё лишь риторикой, то данная версия приобретёт больше аргументации, подытожил Бортник.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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