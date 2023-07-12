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Денисенко признал вину в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Ржицкого

Силовые структуры

Задержанный накануне Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого.

Денисенко признал вину в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Ржицкого
Фото: Телеграм Русская весна

Об этом в своём Telegram-канале сообщил публицист Захар Прилепин.

По информации источника, мужчина признался, что был завербован спецслужбой Украины. Ему было приказано ликвидировать какого-то значимого чиновника РФ. Он выбрал Ржицкого, пишет портал.

"К убийству преступник готовился с декабря 2022 года. Заранее снял дом в Туапсе, куда должен был бежать после совершения теракта, отсидеться и через двое суток вылететь в Стамбул. Билеты уже были куплены. Из Турции Денисенко, вместе со своей гражданской супругой должны были лететь в Швейцарию, где у них есть статус беженцев", — отмечает писатель.

Он отмечает, что это очередной удавшийся теракт в РФ. Уже понятно, что все хоть как-то причастные к государству — под ударом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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