Ермак назвал обозначенные Украине сроки для победы над Россией

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, как скоро Украина должна одержать победу, чтобы получить гарантии безопасности от НАТО.

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Глава Офиса Владимира Зеленского рассказал, что победить Украина должна до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. После этого, по словам Ермака, будут приняты гарантии безопасности, действительные до вступления страны в Североатлантический альянс.

Ранее Алексей Арестович* объяснил, почему США не выгодна окончательная победа над Россией.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.