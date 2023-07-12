Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, как скоро Украина должна одержать победу, чтобы получить гарантии безопасности от НАТО.
Глава Офиса Владимира Зеленского рассказал, что победить Украина должна до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. После этого, по словам Ермака, будут приняты гарантии безопасности, действительные до вступления страны в Североатлантический альянс.
Ранее Алексей Арестович* объяснил, почему США не выгодна окончательная победа над Россией.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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