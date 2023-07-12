MWM: ВСУ спрятали танки Leopard 2А6 и пересели на Т-64 времён СССР из-за больших потерь

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия за время спецоперации потеряла более 1200 единиц бронетехники. 17 танков Leopard также уничтожены российскими силами. Чтобы потери не стали ещё выше, войскам ВС Украины пришлось убрать хрупкие западные танки с передовой и пересесть на более надёжную советскую технику, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

"Leopard 2A6 понесли значительные боевые потери. <…> Впоследствии Украина вывела эти танки с линии фронта, чтобы сохранить их для более важных наступательных операций", — значится в материале MWM.

Как сообщает источник, украинские бойцы пересели на Т-64 и Т-72, так как тактические и технические характеристики у них лучше, чем у Leopard.