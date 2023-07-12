ВСУ за полдня обстреляли три села на Белгородчине

Сегодня, 12 июля, под обстрелом украинских войск оказались сразу три населённых пункта Белгородчины. С 10 часов утра начали приходить сообщения от РСЧС. ВСУ били по Краснояружскому району и Грайворонскому округу.

Фото: hyyh.ru

В 10:51 сообщили жителям села Мокрая Орловка об опасности обстрела. В 15:13 противник нанёс удары. Графовка получила тревожные сообщения в 15:38, а село Сподарюшино — в 10:13 и в 15:14, пишет bel.ru.