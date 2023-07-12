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ВСУ за полдня обстреляли три села на Белгородчине

Силовые структуры

Сегодня, 12 июля, под обстрелом украинских войск оказались сразу три населённых пункта Белгородчины. С 10 часов утра начали приходить сообщения от РСЧС. ВСУ били по Краснояружскому району и Грайворонскому округу.

ВСУ за полдня обстреляли три села на Белгородчине
Фото: hyyh.ru

В 10:51 сообщили жителям села Мокрая Орловка об опасности обстрела. В 15:13 противник нанёс удары. Графовка получила тревожные сообщения в 15:38, а село Сподарюшино — в 10:13 и в 15:14, пишет bel.ru.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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