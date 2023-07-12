Зеленский — Уоллесу: "Ещё можем утром просыпаться и благодарить вас лично"

Британский министр обороны Бен Уоллес посоветовал Украине чаще демонстрировать благодарность Западу за военную помощь.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Сегодня, 12 июля, президент Незалежной Владимир Зеленский язвительно ответил высокопоставленному военному чиновнику из Великобритании.

"Мне кажется, мы всегда были благодарны Королевству, премьеру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще мы должны быть благодарны? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А ещё можем утром просыпаться и благодарить министра лично", — заявил на саммите НАТО украинский лидер.

По всей вероятности, что Зеленский был расстроен итогами саммита, хотя сам назвал его результаты "хорошими".

Ранее бывший нардеп Рады Илья Кива сообщил, что "Владимир Зеленский поехал в Вильнюс пожрать, Лену выгулять и американцам нахамить".

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