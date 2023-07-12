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Лидеры стран НАТО во время ужина с Зеленским после его критики посоветовали ему "остыть"

0:53
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский разгорячился перед встречей с лидерами НАТО 11 июля, во вторник, вечером.

Лидеры стран НАТО во время ужина с Зеленским после его критики посоветовали ему "остыть"
Фото: ursa-tm.ru

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Ранее в тот же день он был возмущен нежеланием дать Украине чёткие сроки членства, и назвал это "абсурдным". И тем же вечером во вторник во время совместного ужина с Зеленским в Вильнюсе лидеры стран НАТО после его критики в адрес альянса посоветовали ему "остыть".

Сегодня, 12 июля, Зеленский сказал, что пока Украина не в военном блоке, страна не заинтересована в размещении в Незалежной каких-то иностранных военных.

Ранее сообщалось о расколе в НАТО: одни там против третьей мировой, другие члены альянса пока не осознали последствий членства там Украины.

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Зеленский Уоллесу: "Еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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